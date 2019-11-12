إيران تعلّق على اغتيال القيادي في ”الجهاد الإسلامي“ بهاء أبو العطا

دانت وزارة الخارجية الإيرانية اغتيال الاحتلال الإسرائيلي بهاء أبو العطا، القائد الأبرز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة فجر الثلاثاء بقطاع غزة.

وبعدما وضعته إسرائيل على قائمة المطلوبين لديها، أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى قرب بهاء أبو العطا من قائد ما يسمى بـ“فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان: ”ندين بشدة العمل الإرهابي الذي قام به نظام الاحتلال في غزة، واغتيال القائد بهاء أبو العطاء“، مشددًا على ضرورة ”معاقبة قادة الكيان الإسرائيلي من خلال إدانتهم في المحاكم الدولية كجناة حرب“.

وانتقد موسوي ما سماه ”صمت المنظمات والمجتمع الدولي وتجاهله لعدوان النظام الصهيوني وأعماله العدوانية“.

ودعا المنظمات والمجتمع الدولي إلى ”الوفاء بواجبها ومسؤولياتها الإنسانية والقانونية في وقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها المحتلون في القدس وحماية الشعب الفلسطيني“.

وشنت الطائرات الإسرائيلية هجمات جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه عصر اليوم، مستهدفةً قواعد لفصائل المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.