روحاني: إيران تمر في أصعب ظروف منذ 1979

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده تمر بظروف صعبة للغاية لم تشهدها منذ الثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وقال روحاني في اجتماعه مع مسؤولين بمحافظة كرمان جنوب إيران، يوم الثلاثاء: ”نشهد أيامًا صعبة لم نتعرض لها منذ الثورة وإيران لا تتمتع بظروف طبيعية وإنها تمر بعملية شاقة للغاية“.

وأضاف: ”إننا نعيش أصعب أيام وأشهر منذ الثورة، وحتى الآن لم نواجه مثل هذه المشاكل في بيع النفط وحركة ناقلات النفط“.

وهاجم الرئيس الإيراني بعض الجهات السياسية الداخلية، وقال حول تكلفة إعادة تشغيل الآبار: ”أولئك الذين ليسوا على دراية بالميزانية واقتصاد البلاد يقولون، إنه يمكن بيع النفط في وقت لاحق، ولكن هناك موارد كبيرة وهبها الله لاستخدامها وليس لإغلاق الباب“.

وتابع: ”أنفقنا 800 مليون دولار بعد الصفقة النووية لإعادة تنشيط الآبار“.

وتراجعت صادرات النفط الإيرانية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إعادة فرض عقوبات على طهران استهدفت قطاع النفط والمصارف ودخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، عقب رفض واشنطن تمديد مدة الإعفاءات للدول التي تشتري النفط الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو العام الماضي، وقامت بإعادة فرض عقوبات على إيران استهدفت العديد من القطاعات والمؤسسات.