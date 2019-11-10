احتجاجات في الأهواز عقب اغتيال الحرس الثوري شاعرًا عربيًا (فيديو)

شهدت مدينة الأهواز في وقت متأخر من مساء الأحد، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني عقب قيام قوات من الحرس الثوري باغتيال شاعر من القومية العربية.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، إن ”احتجاجات شعبية شهدتها مدينة الأهواز العربية ردد خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام والحرس الثوري الإيراني عقب اغتيال الشاعر الشاب حسن الحيدري“.

????شامگاه ۱۹ آبان – قیام شبانه مردم اهواز در اعتراض به قتل عام شاعر جوان اهوازی بزودی در سراسر ایران شاهد «قیام ملی»خواهیم بود pic.twitter.com/cP1DzLGQOm — فریاد بی صدا (@lena27197259) November 10, 2019

ونشرت القناة صورًا للشاعر حسن الحيدري وهو في أحد مستشفيات مدينة الاهواز، مشيرة إلى أنه ”تعرض لعملية اغتيال بيولوجي على يد قوات الحرس الثوري الإيراني“.

ودعت القناة الإيرانية المعارضة جميع الإيرانيين إلى المشاركة ودعم ما وصفته بـ“انتفاضة الأهواز“ احتجاجًا على اغتيال الشاعر الشاب حسن الحيدري.

شامگاه ۱۹ آبان -فیلم دیگری از تظاهرات شبانه مردم اهواز در اعتراض بە قتل شاعر اھوازی حسن حیدری بزودی در سراسر ایران شاهد «قیام ملی» خواهیم بود ایران ابستن حوادثی بس بزرگ است

✌✌✌???????? pic.twitter.com/a9TUpmHz0M — (Demis) (@farashgardi) November 10, 2019

ويعاني أبناء القومية والأقليات الدينية من مضايقات من قبل السلطات الإيرانية، كما يعيش أبناء مدينة الأهواز في حالة من الفقر على الرغم من وجود النفط في مدنهم.