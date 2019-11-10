 احتجاجات في الأهواز عقب اغتيال الحرس الثوري شاعرًا عربيًا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

احتجاجات في الأهواز عقب اغتيال الحرس الثوري شاعرًا عربيًا (فيديو)

احتجاجات في الأهواز عقب اغتيال الحرس الثوري شاعرًا عربيًا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مدينة الأهواز في وقت متأخر من مساء الأحد، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني عقب قيام قوات من الحرس الثوري باغتيال شاعر  من القومية العربية.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، إن ”احتجاجات شعبية شهدتها مدينة الأهواز العربية ردد خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام والحرس الثوري الإيراني عقب اغتيال الشاعر الشاب حسن الحيدري“.

ونشرت القناة صورًا للشاعر حسن الحيدري وهو في أحد مستشفيات مدينة الاهواز، مشيرة إلى أنه ”تعرض لعملية اغتيال بيولوجي على يد قوات الحرس الثوري الإيراني“.

ودعت القناة الإيرانية المعارضة جميع الإيرانيين إلى المشاركة ودعم ما وصفته بـ“انتفاضة الأهواز“ احتجاجًا على اغتيال الشاعر الشاب حسن الحيدري.

ويعاني أبناء القومية والأقليات الدينية من مضايقات من قبل السلطات الإيرانية، كما يعيش أبناء مدينة الأهواز في حالة من الفقر على الرغم من وجود النفط في مدنهم.

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