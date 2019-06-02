إيران تعتقل ناشطاً عربياً في الأهواز

قالت منظمة حقوقية إيرانية، الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت ناشطاً ثقافياً في مدينة الأهواز العربية جنوب البلاد وقامت بنقله إلى مكان مجهول.

وذكرت منظمة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدينيين في إيران في موقعها الرسمي، إن ”قوات الأمن قامت الأحد باعتقال الناشط الثقافي العربي (احمد دغاغلة) من سكنة حي العزيزية بمدينة الأهواز جنوب البلاد“.

وقال مصدر مطلع للموقع إن ”عائلة الناشط أحمد دغاغلة لا تعرف أي شيء عن مصيره وقامت السلطات بنقله إلى مكان مجهول“، مضيفاً إن ”أحمد دغاغلة يعد من أهم الناشطين بمدينة الأهواز وهو يبلغ من العمر 40 عاماً ويحمل شهادة بكالوريوس العلوم السياسية، ومتزوج ولديه طفلان“.

وتابع المصدر إنه ”لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول أسباب احتجاز ومكان وجود هذا المواطن، الذي كان سابقًا مدير معهد هلال الثقافي، وهو أحد نشطاء المدنيين بالأهواز“.

ويشكو العرب في إيران منذ سنوات من سياسة التمييز التي تمارسها السلطات ضدهم، كما تنتشر البطالة والفقر في صفوفهم شبابهم، رغم وجود أغلب مصادر النفط والطاقة في اقليم خوزستان ذات الغالبية العربية.