إذاعة دنماركية تنشر ”هوية“ المسؤول عن تفجير طائرة روسية بسيناء في 2015‎

نشرت إذاعة دنماركية، يوم الجمعة، ”هوية“ المسؤول عن تفجير طائرة روسية في سيناء المصرية عام 2015.

وذكرت هيئة ”دي.آر“ الإذاعية أن ”المواطن الدنماركي باسل حسن، هو المتورط في تفجير طائرة ”A321″ الروسية في سماء شبه جزيرة سيناء في عام 2015“.

ووفق المصدر ذاته، حصل الصحفيون الدنماركيون على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، والذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، حيث تم اعتقاله في عام 2017.

وقال الخياط، المرتبط بتنظيم ”داعش“ خلال الاعترافات التي أدلى بها للشرطة الأسترالية، إن ”شقيقه طارق وباسل حسن كانا وراء تنظيم الهجوم الفاشل“.

وأضاف أن ”هناك أيضًا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص (طارق خياط وباسل حسن) يقفان وراء ذلك“.

وتشير التحقيقات أيضًا إلى أنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ كلا الهجومين، بحسب المصدر نفسه.

وحتى الساعة 16.00 تغ، لم تعقب السلطات الدنماركية أو الروسية أو المصرية على ما ذكرته الإذاعة.

وولد باسل حسن في عام 1987، وهو مواطن من الدنمارك، الاسم الحقيقي هو محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تحطمت طائرة ”كوغاليم آفيا“ إيرباص A321 في سيناء كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وكان على متن الطائرة 224 شخصًا، من بينهم 24 طفلًا.