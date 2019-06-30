انفجار يستهدف مدرعة للجيش المصري في الشيخ زويد بسيناء

أصيب 5 جنود مصريين، اليوم الأحد؛ إثر انفجار استهدف مدرعة في منطقة الشيخ زويد، بشبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنّه ”تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج“، مشيرة إلى أنّ ”الإصابات ما بين شظايا متفرقة بالجسد وحروق وبينهم حالات حرجة“.

وكان 7 مدنيين قد لقوا مصرعهم في سيناء المصرية، وأصيب آخرون، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي؛ بعد سقوط قذيفة على منزلين متجاورين في مدينة العريش.

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وتشهد سيناء مؤخرًا العديد من العمليات الإرهابية بشكل متتابع.