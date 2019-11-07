ماكرون: حلف شمال الأطلسي في حالة ”موت دماغي“

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعيش حاليًّا حالة ”موت سريري“، مبررًا ذلك بالابتعاد الأمريكي، وسلوك تركيا العضو في الحلف.

وأشار ماكرون، في مقابلة مع مجلة ”ذي إيكونوميست“ الأسبوعية نشرت الخميس: ”يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الإستراتيجية للحلف الأطلسي“، داعيًا من جديد إلى تعزيز أوروبا الدفاعية.

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، عملية توسع حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك إمكانية دخول مقدونيا الشمالية إلى الحلف، معتبرة أنها تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.