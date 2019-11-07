عملية إخلاء غير مسبوقة للمهاجرين في باريس (فيديو وصور)

المصدر: ا ف ب

نفذت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الخميس، عملية إخلاء كبرى لمخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق باريس، كما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

وكان 600 شرطي يرافقون منذ الساعة السادسة (05,00 ت غ) مهاجرين يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس نحو حافلات لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال.

???????? Immigration : le camp de #migrants de la Porte de la Chapelle est en train d'être évacué par plus de 600 #policiers. Entre 600 et 1.200 clandestins vont être relogés dans des gymnases ou des bâtiments non utilisés. Nettoyage du camp en cours. #Paris pic.twitter.com/NFV4ZwijJb — La Plume Libre (@LPLdirect) November 7, 2019

وقالت إحدى المهاجرات وتدعى أوا من ساحل العاج: ”انها تمطر والطقس بارد. لا أعلم إلى أين أذهب لكنني مسرورة لانني هذا المساء سأنام داخل مبنى“.

وتنام أوا (32 عامًا) تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام، ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم، وفي طابور الانتظار للصعود إلى الحافلة قالت إنهم جاءوا في الساعة الـ03,00 ليعرضوا عليها ذلك.

وهذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تصعيد اللهجة حول سياسة الهجرة وغداة ”التعهد“ الذي قطعه وزير الداخلية الفرنسيى كريستوف كاستانير.

وأكد كاستانير الأربعاء في بيانات الحكومة حول الهجرة، أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس ”بحلول نهاية السنة“.

وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة: ”لا يمكنني أن أترك وضعًا كهذا يشكل خطرًا ليس فقط على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع بل على السيارات أيضًا. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر“.

وأضاف: ”تقررت هذه العملية في إطار تطبيق خطة الحكومة وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع من خلال إخلاء المخيمات“.