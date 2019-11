عملية إخلاء غير مسبوقة للمهاجرين في باريس (فيديو وصور)

نفذت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الخميس، عملية إخلاء كبرى لمخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق باريس، كما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

وكان 600 شرطي يرافقون منذ الساعة السادسة (05,00 ت غ) مهاجرين يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس نحو حافلات لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال.

???????? Immigration : le camp de #migrants de la Porte de la Chapelle est en train d'être évacué par plus de 600 #policiers. Entre 600 et 1.200 clandestins vont être relogés dans des gymnases ou des bâtiments non utilisés. Nettoyage du camp en cours. #Paris pic.twitter.com/NFV4ZwijJb

— La Plume Libre (@LPLdirect) November 7, 2019