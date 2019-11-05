لأول مرة في إيران.. اقتراح تعيين نائب لخامنئي

أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، يوم الثلاثاء، أن اقتراح تعيين ”نائب للشؤون التنفيذية“ لزعيم الجمهورية الإسلامية علي خامنئي قد تم تقديمه في جلسة برلمانية.

وقال فراهاني وهو قيادي في التيار المتشدد، إن ”الاقتراح قدمه مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان الإيراني“، وبزشكيان هو سياسي إصلاحي ومقرب من حكومة الرئيس حسن روحاني.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء ”تسنيم“، فإن بزشيكان شبّه فترة العقوبات الأمريكية التي تتعرض لها إيران بالفترة الزمنية للحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

وقال بزشكيان في الجلسة البرلمانية إن مؤسس النظام الراحل آية الله الخميني اختار منصب ”نائب للقائد العام للقوات المسلحة وعهد إليه إدارة جميع شؤون البلد (أثناء الحرب مع العراق)، والآن يتعين على آية الله خامنئي أن ينتخب شخصًا واحدًا يكون بمنصب ”نائب الرئيس التنفيذي للمرشد الأعلى للثورة“.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا الرئيس حسن روحاني مرارًا وتكرارًا إلى تشكيل مجلس مثل ”المجلس الأعلى لدعم الحرب“، في إشارة إلى إدارة البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال أمير حسين قاضي زاده، سكرتير البرلمان الإيراني، إنه ”بعد اقتراح مسعود بزشكيان، رفض رئيس البرلمان علي لاريجاني، اختيار نائب للمرشد علي خامنئي للشؤون التنفيذية“.

وبحسب الدستور الإيراني فإن المرشد الأعلى للثورة (خامنئي حاليًا) باعتباره يتولى منصب ”ولاية الفقيه“ يتمتع بسلطة مطلقة تهيمن على جميع مقدرات وقرارات البلاد، كما ينحصر في سلطته إعلان الحرب أو السلام.