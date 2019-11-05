فرنسا تعلن مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في مالي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي قتلت مطلع تشرين الأول/أكتوبر أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“ التابعة لتنظيم القاعدة. وقُتل المغربي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة ”ليل 8-9 تشرين الأول/أكتوبر“ في مالي في عملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية، بحسب ما أوضحت الوزيرة…