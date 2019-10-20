الدفاع التونسية تُعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قياديًا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قُتل، اليوم الأحد، وأصيب آخر خلال عملية لمكافحة الإرهاب وسط غرب تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري، إن ”قياديًا إرهابيًا في جماعة عقبة بن نافع قُتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية“ قرب الحدود الجزائرية.

وأضاف أن ”إرهابيًا“ آخر أُصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة، حيث تنشط مجموعات متطرفة، دون أن يُدلي بتفاصيل إضافية عن هويتهما.

و“جماعة عقبة بن نافع“، هي فرع محلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلًا لمجموعات جهادية، من بينها مجموعة ”جند الخلافة“ المرتبطة بتنظيم ”داعش“، حيثُ تواضب قوات الأمن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط فيها.

وواجهت تونس منذُ ثورة العام 2011 هجمات إرهابية، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.