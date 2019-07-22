تونس تعتقل قائد طائرة ليبية هبطت اضطراريًّا على أراضيها (فيديو وصور)

اعتقلت الوحدات الأمنية التونسية، يوم الاثنين، قائد مقاتلة حربية ليبية هبطت اضطراريًّا داخل الأراضي التونسية في ظروف وصفت بـ ”الغامضة“.

وحطّت الطائرة الليبية المقاتلة قرب تجمع سكني في منطقة ”بني خداش“ التابعة لمحافظة ”مدنين“ على الحدود مع ليبيا، وكان على متنها شخص بمفرده.

وحسب ما نقلته إذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، فإن الطائرة العسكرية الليبية دخلت المجال الجوي التونسي قبل أن ينفدَ وَقودُها؛ ما جعل الطيار يهبط اضطراريًّا بالمنطقة المذكورة.

وتوجَّه إلى المكان عدد كبير من القوات الأمنية التونسية المشتركة، إذ تم تطويق المكان في انتظار معرفة سبب هبوط الطائرة، وهوية الشخص الذي كان على متنها.

ولم تصدِر وزارة الداخلية التونسية أيَّ بلاغ أو توضيح بخصوص الحادثة المذكورة، كما لم يتم بعد الكشف عن هوية الطيار، أو الجهة العسكرية التي ينتمي إليها.