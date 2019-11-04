إيران تحيي الذكرى الـ 40 للاستيلاء على السفارة الأمريكية بتظاهرات (فيديو)

شهدت إيران، صباح اليوم الاثنين، تظاهرات في الذكرى الأربعين لاستيلاء طلاب متشددين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وأزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنّ ”آلاف المتظاهرين توجهوا نحو مبنى السفارة الأمريكية السابق“، مشيرة إلى ”مشاركة القائد العام للجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي“.

وأضافت الوكالة أنّ ”المسيرات ستعقد في حوالي 1000 مدينة وبلدة في جميع أنحاء إيران“، مبينة أنّ شعار هذه العام هو ”مكافحة الغطرسة والمقاومة الإسلامية، بداية التراجع والانهيار الأمريكي“.

وتأتي الذكرى السنوية لهذا العام وسط تصاعد التوتر إلى مستوى غير مسبوق منذ أزمة الرهائن، بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة النووية الإيرانية مع القوى العالمية وأعاد فرض العقوبات على طهران.

واستولى الطلاب الإسلاميون على السفارة في عام 1979، بعد أن سمحت واشنطن للشاه المخلوع رضا رضا بهلوي بالسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي.

وكان زعيم الثورة في إيران، علي خامنئي، قال الأحد، إنّ ”الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة لم تبدأ بعد اقتحام طلاب متشددين للسفارة الأمريكية في طهران عام 1979، عقب سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي على يد مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني“، معتبرًا أنّ ”حظر التفاوض مع أمريكا يمنع تأثيرها داخل إيران“.

وأوضح خامنئي أنّ ”العداء الأمريكي تجاه إيران كان قبل الثورة وما يزال، ومنذ أن قام النظام الملكي عام 1964 بنفي مؤسس النظام الراحل رجل الدين المتشدد روح الله الخميني وإلى يومنا هذا، لم تتغير أمريكا“.

وأضاف المرشد الإيراني أنّ ”أمريكا ما تزال تمارس نفس الوحشية“، زاعمًا أنّها ”باتت أضعف من عام 1964 لكنها أكثر وحشية وصلافة“.