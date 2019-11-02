عشية ذكرى احتلال سفارتها بطهران.. عسكري إيراني: أمريكا لم تعد القوة الأولى في العالم

زعم القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، يوم السبت، أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الأولى بالعالم، معتبرًا أن العالم أصبح أكبر بكثير من أمريكا.

وقال اللواء سلامي، في كلمة له عشية الذكرى السنوية لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز 52 دبلوماسيًا أمريكيًا، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1979: ”إيران لا تقبل التهديد أو الاستسلام، وأمريكا لم تعد القوة الأولى في العالم، والعالم أصبح أكبر بكثير من أمريكا“.

وأضاف: ”لقد فشلت أمريكا في فلسفتها السياسية، والحقيقة هي أنه يمكن وصف أمريكا بأنها دولة متناقضة، وهي تلعب دورًا رائدًا في معظم الحروب الكبرى في العالم، وكذلك في السنوات الأربعين الأخيرة من الحروب في العالم الإسلامي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وشدد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني على أن بلاده تواصل عملية تعزيز قدراتها حتى تتمكن من استهداف أي نقطة قد يستغلها العدو ضدها.

واقتحمت مجموعة من الطلاب المتشددين في إيران السفارة الأمريكية في طهران؛ دعمًا للثورة الإيرانية التي قادها رجل الدين الراحل روح الله الخميني، واحتجزوا 52 أمريكيًا من العاملين في السفارة كرهائن لمدة 444 يومًا، من 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1979 حتى 20 يناير/كانون الثاني 1981؛ الأمر الذي أحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين.