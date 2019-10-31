أمريكا تفرض عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران

أمريكا تفرض عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران

المصدر: رويترز

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة، عقوبات جديدة على إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أن واشنطن، فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية.

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