بومبيو: العقوبات المالية على إيران هدفها حماية العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أنّ فرض العقوبات المالية على إيران يهدف إلى ”حماية العالم منها“.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أدرجت ”مجموعة العمل المالي الدولية“ إيران بقائمتها السوداء لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومنحتها مهلة أخيرة بـ4 أشهر لتوقيع اتفاقيتي ”باليرمو“ و“مكافحة تمويل الإرهاب“.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: إن ”الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بما قامت به مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بفرض إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران“.

وشدد على ضرورة أن ”تنصاع طهران لاتفاقيتيْ باليرومو (حول مكافحة الجريمة المنظمة)، ومكافحة تمويل الإرهاب“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ودول الخليج الست أدرجت 22 كيانًا وستة أشخاص على قائمة الإرهاب؛ بتهمة دعم كل من ”الحرس الثوري“ الإيراني وجماعة ”حزب الله“ اللبنانية.

وفي تموز/يوليو الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى ”مجموعة العمل المالي الدولية“ على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية؛ بسبب ”استمرار طهران في تمويل الإرهاب“.

ومجموعة العمل المالي؛ منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.

وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، وخاصة السعودية، إيران بالعمل على تقويض استقرار المنطقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.