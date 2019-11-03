باكستان تستدعي القائم بأعمال السفير الأفغاني

أعلنت الخارجية الباكستانية، الأحد، أنها استدعت القائم بأعمال السفير الأفغاني في إسلام آباد لتعرب عن ”قلق شديد“ بشأن سلامة وأمن الموظفين الدبلوماسيين في سفارة باكستان في كابول وبعثاتها الفرعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، في بيان إن القائم بالأعمال الأفغاني أُبلغ بأن مسؤولي وموظفي السفارة الباكستانية كانوا يتعرضون للمضايقة على مدار اليومين الماضيين، بحسب ما ذكر ”راديو باكستان“ (حكومي).

وأضاف:“تم اعتراض سبيل موظفي السفارة الباكستانية على الطريق، وصدمت دراجات نارية سيارات السفارة أثناء توجهها إلى السفارة“.

وأشار إلى أن القائم بالأعمال الأفغاني طُلب منه أن يبلغ السلطات الأفغانية ضرورة مباشرة التحقيق بهذه الانتهاكات الأمنية وحوادث المضايقة، وتبادل التقارير مع حكومة باكستان في هذا الصدد، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ونوَّه المتحدث إلى أنه تم تذكير القائم بالأعمال بأن الانضمام إلى اتفاقية فيينا للامتيازات والحصانات الدبلوماسية للعام 1961، يلقي على عاتق حكومة أفغانستان مسؤولية ضمان السلامة والأمن، وحرية الحركة لجميع أعضاء البعثة.