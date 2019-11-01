روسيا تستبعد صياغة معاهدة بديلة لـ“نيو ستارت“ النووية حاليًا

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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الوقت ليس كافيًا أمام موسكو وواشنطن، لصياغة معاهدة بديلة لمعاهدة ”نيو ستارت“ الخاصة بالحد من الأسلحة النووية قبل انقضاء أجلها في 2021. ومعاهدة ”نيو ستارت“ هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر قوتين…