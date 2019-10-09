خامنئي: قررنا عدم تصنيع الأسلحة النووية باعتبارها محرمة شرعًا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إنه أفتى وقرر عدم السماح بتصنيع الأسلحة النووية باعتبارها محرمة وفق التعاليم الإسلامية.

وأضاف خامنئي، في كلمة له خلال استقباله عددًا من النخب والمتفوقين علميًا في إيران، ”قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم استطاعتنا ذلك“.

وأوضح أنه ”يعتبر استخدام السلاح النووي حرامًا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية“، متسائلاً ”لماذا نصنع ونمتلك شيئًا يحرم علينا استخدامه“.

وشدد خامنئي على ”ضرورة استمرار وتطوير الحركة العلمية في إيران“، مشيرًا إلى أن ”التطور العلمي الحاصل أسهم في زيادة القدرة الدفاعية، والعلاج الطبي المتقدم ومكافحة الأمراض، وقضايا الهندسة التقنية، والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج منتجات التكنولوجيا النانوية الدائمة والتكنولوجيا النووية السلمية“.

وانسحبت واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أن هذا الاتفاق سيئ للغاية ولا يمنع النظام من الحصول على الأسلحة النووية.