مقتل جندي تركي وإصابة 6 بانفجار لغم بشمال سوريا

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قُتل جندي تركي، وأصيب 6 آخرون، الخميس، جرّاء انفجار لغم أرضي مصنوع يدويًا زُرع في منطقة بشمال سوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن لغمًا أرضيًا انفجر، الخميس، كان قد تم زرعه في وقت سابق بمنطقة عملية نبع السلام، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 6 آخرين. وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق…