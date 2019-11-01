مقتل جندي تركي وإصابة 6 بانفجار لغم بشمال سوريا

قُتل جندي تركي، وأصيب 6 آخرون، الخميس، جرّاء انفجار لغم أرضي مصنوع يدويًا زُرع في منطقة بشمال سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن لغمًا أرضيًا انفجر، الخميس، كان قد تم زرعه في وقت سابق بمنطقة عملية نبع السلام، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 6 آخرين.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، قبل أن يعلقها في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الأكراد من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب الأكراد بأسلحتهم من الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.