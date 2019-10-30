تركيا: توصلنا ”إلى حد بعيد“ لاتفاق مع روسيا بشأن سوريا

نقلت وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله، إن المحادثات بين مسؤولين أتراك وروس بشأن التطورات في شمال شرق سوريا اختتمت وتم ”إلى حد بعيد“ التوصل إلى اتفاق.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الثلاثاء إن ”روسيا أبلغت تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية غادرت ”المنطقة الآمنة“ المزمع إقامتها بحلول الموعد النهائي الذي حددته أنقرة وموسكو.

وبموجب الاتفاق بين البلدين ستبدأ روسيا وتركيا بعد ذلك في القيام بدوريات مشتركة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أكار قوله ”المحادثات مع روسيا اختتمت قبل فترة وجيزة. تم إلى حد بعيد التوصل إلى اتفاق. جهودنا مستمرة بشكل مشترك وبنّاء ويتسم بالتفاهم“.