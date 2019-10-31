”بوكو حرام“ تقتل 12 جنديًا في النيجر

قتل 12 جنديًا على الأقل، الأربعاء، على أيدي مسلحين منتمين لجماعة ”بوكو حرام“ في جنوب النيجر.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية بالنيجر، استهدف المسلحون معسكرًا للجيش، في قرية ”بلابرين“ شمالي منطقة ”ديفا“ المتاخمة لنيجيريا، ما أسفر عن مقتل 12 جنديًا، وإصابة 8 آخرين.

ومنذ 2009، أدت أعمال عنف جماعية نفذتها ”بوكو حرام“، إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، والتي تشكل تواجدًا في نيجيريا منذ أوائل الألفية الجديدة.

كما بدأت الجماعة ، منذ 2015، شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، في حين قتل ما لا يقل عن ألفي شخص في هجمات نفذتها على حوض بحيرة تشاد.