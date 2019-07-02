18 قتيلًا و4 مفقودين في هجوم على معسكر لجيش النيجر

قُتل 18 جنديًا، وفُقد 4 جرّاء هجوم نفّذه متشددون، الإثنين، على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء.

وجاء في البيان ”في الأول من تموز/يوليو حوالي الساعة 14,30 (13,30 ت غ)، صدّ مركز إيناتيس العسكري المتقدّم، على الحدود مع مالي، هجومًا نفّذه عناصر إرهابيون (…) الحصيلة الأولية هي التالية: من جهتنا، نأسف لسقوط 18 قتيلًا وفقدان 4 أشخاص. من جهة العدو، شُلت حركة عدد من الإرهابيين ودُمرت شاحنة بضربات جوية بالإضافة إلى تدمير آليتين في داخلهما انتحاريون“.

وتحدث البيان عن تلقي الجيش ”دعمًا جويًا من الشركاء“ الفرنسيين والأمريكيين.