ظريف: إيران ستبقى في سوريا طالما احتاجتها دمشق

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن إيران ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا طالما تحتاجها دمشق.

وأوضح في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، عقب اجتماع في جنيف مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو أن ”إيران وروسيا موجودتان (في سوريا) بدعوة من الحكومة، وسنبقى هناك ما دامت الحكومة السورية تسمح لنا بذلك“.

وأكد ظريف أن الأراضي السورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية وقواتها العسكرية، مبينًا أن ”لجنة الدستور السوري المنعقدة في جنيف تشكل بداية لمسيرة من التحدي“.

من ناحية أخرى، قال بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، في جنيف ”إنهم أكدوا مجددًا التزامهم بوحدة سوريا ووحدة أراضيها، والتي يجب أن تحترمها جميع الأطراف“.