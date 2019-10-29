إيران تعلّق على استقالة سعد الحريري‎

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يجتاز الشعب والحكومة اللبنانية الأزمة الحرجة، وذلك تعليقًا على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه.

وقال موسوي خلال حديثه عن الوضع الحالي في لبنان واستقالة سعد الحريري:“نأمل أن يجتاز الشعب والحكومة اللبنانية هذه الفترة الحرجة بنجاح عبر التكاتف“.

وأضاف:“تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقرار لبنان”، الذي قال إنه ”بحاجة إلى الوحدة والتكاتف بين جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، والاستجابة لمطالب الشعب اللبناني المشروعة في بيئة سلمية“ بحسب قوله.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء أعلن الحريري تقديم استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة تشهدها البلاد على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والفساد.