بري يدعو إلى ”تهدئة فورية وحوار“ بين المكونات اللبنانيّة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إن ”ما يجري في لبنان يتطلب تهدئة فوريّة وحوارًا بين المكونات اللبنانيّة“.

واعتبر برّي، في حديث متلفز، أنّ ”ما يحصل ليس موضوعًا طائفيًا وهو غير مذهبي بالمطلق“.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته، عصر الثلاثاء، بعد ”الوصول إلى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة“.

وفور إعلان استقالته، تعالت صيحات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت، مطالبين باستقالة الطبقة السياسيّة الحاكمة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية تطالب برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، فضلًا عن استعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري، ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.