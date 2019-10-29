أمريكا: سنحمي حقول النفط السورية بـ“القوة الساحقة“

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية من أيدي الجماعات السورية المسلحة التي تدعمها باستخدام ”القوة الساحقة“ سواء كان الخصم تنظيم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو سوريا.

وأعلن الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، أنه ”يعزز وضعه في سوريا بأصول إضافية تشمل قوات ميكانيكية، للحيلولة دون انتزاع السيطرة على حقول النفط من قبل فلول تنظيم داعش أو غيرهم“.

وقدم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بعضًا من تصريحاته الأكثر تفصيلاً إلى الآن حول المهمة في إفادة صحفية يوم الاثنين.

وقال إسبر للصحفيين في البنتاغون: ”ستبقى القوات الأمريكية متمركزة في هذه المنطقة الإستراتيجية، للحيلولة دون وصول داعش إلى تلك الموارد الحيوية. وسنرد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامة قواتنا هناك“.

وعن ما إذا كانت مهمة الجيش الأمريكي تشمل الحيلولة دون وصول أي قوات روسية أو قوات تابعة للحكومة السورية إلى حقول النفط، قال إسبر: ”الإجابة المختصرة نعم، إنها موجودة بالفعل“.

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اعتمدت على الدخل من هذا النفط لتمويل مقاتليها، ومنها القوات التي تحرس السجون التي تحتجز مقاتلي داعش.

وأضاف: ”نريد التأكد من أن قوات سوريا الديمقراطية تستطيع الوصول إلى هذه الموارد، كي تحرس السجون وكي تسلح قواتها وتساعدنا في مهمة هزيمة داعش“.

وأضاف: ”وعليه فإن مهمتنا هي تأمين حقول النفط“.