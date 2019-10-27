قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل الساعد الأيمن لأبي بكر البغدادي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد، أن المتحدث باسم تنظيم ”داعش“ أبا الحسن المهاجر قتل في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، إن المهاجر استهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

وقال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: ”تم استهداف أبي الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبي بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي“.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي في غارة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا.