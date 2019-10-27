قوات سوريا الديمقراطية: عمل استخباراتي مع واشنطن أدى للقضاء على البغدادي‎

المصدر: ا ف ب

أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، بـ“عمل استخباراتي مشترك“ مع واشنطن أدى إلى ”القضاء“ على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وسط تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأنه استهدف وقتل على الأرجح في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وقال عبدي في تغريدة على ”تويتر“: ”منذ خمسة أشهر، هنالك عمل استخباراتي على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تمّ، من خلال عملية مشتركة، القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي“.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية عدة، أن البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب.

وكان عبدي كتب في تغريدة سابقة: ”عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية“، من دون إضافة أي تفاصيل عن دور قواته التي قاتلت خلال السنوات الماضية تنظيم داعش بدعم أمريكي، وتمكنت من هزيمته ميدانيًا في آخر معاقله في شرق سوريا، في آذار/مارس 2019.

وذكرت شبكة ”سي أن أن“ التلفزيونية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل، قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميًا.

أما شبكة ”إيه بي سي“، فنقلت عن مصادر حكومية قولها، إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت قوات أمريكية خاصة موقعه.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض اشتبكوا مع متطرفين، بعد منتصف ليل السبت، في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم داعش على الأرجح في قرية باريشا في إدلب.

وقال إن استهداف المروحيات للمتطرفين، استمر نحو ساعتين؛ ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى.