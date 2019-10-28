اعتقال عشرات الإسرائيليين في أوروبا بتهمة التجارة بـ“القات“

كشف تقرير نشرته اليوم صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية، أن دولًا أوروبية تلاحق الإسرائيليين بسبب تورطهم في تجارة مخدر القات المحظور في أوروبا والمسموح به في إسرائيل.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني في تقرير لها، إن ظاهرة اعتقال الإسرائيليين على خلفية تهريب نبات القات المخدر في ازدياد.

ونوهت إلى انه قبل أسبوعين، حكمت السلطات التركية على إسرائيلي (32 عامًا) بالسجن 10 سنوات بسبب تهريب نبات القات.

ونقل الموقع عن زيو شلفي المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إنه تم اعتقال 59 إسرائيليًا خلال الأحد عشر شهرًا الماضية في دول أوروبية مختلفة.

وأضاف: ”هذه ظاهرة مقلقة جدًا، يتم توقيفهم على محاولات غير ناجحة لتهريب القات، بعد ضبطهم في المطار ويتم اعتقالهم فترات طويلة“.

وتابع: ”هناك مشغلون في إسرائيل يوقعون بهؤلاء الشبان، يتم اغراؤهم في مقابل بضعة آلاف من الشواقل، يطلبون منهم السفر خارج البلاد، وقضاء الوقت بأوروبا، والحصول على بعض المال، مقابل تمرير حقائب تحتوي مخدر القات“.

ولفت إلى أن الشبان الذين يتم الإيقاع بهم غالبيتهم بالعشرينات، وقال: ”هناك أيضًا من لديهم مشاكل نفسية، أو مشردين في ملاجئ للفتيان.