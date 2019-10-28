تحذيرات لبنانية من حساب ”فيسبوك“ يديره ”الموساد“ الإسرائيلي

حذر الجيش اللبناني، يوم الإثنين، اللبنانيين من حساب على ”فيسبوك“ قال إنه تابع لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، ويرسل طلبات صداقة للبنانيين، بهدف التخابر مع إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إن عددًا من المواطنين تلقوا طلبات صداقة عبر ”فيسبوك“ من خلال حساب باسم ”Jamal Fa“.

وأضاف: ”تبين أن الحساب تابع لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، ويعرض فيه مبالغ مالية لكل من يتعامل معه.“

ودعا الجيش اللبنانيين إلى ”التنبّه وعدم الانجرار وراء هذه المحاولات الهادفة إلى اختراق المجتمع اللبناني، بهدف إشاعة الفوضى وخلق الفتن بين اللبنانيين.“

ويجرم قانون لبناني، صدر في 23 يونيو/ حزيران 1955، تواصل اللبنانيين مع إسرائيل.

ويأتي تحذير الجيش في وقت يشهد فيه لبنان منذ 12 يومًا احتجاجات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.