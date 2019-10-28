بعد فشل لقاء نتنياهو.. اجتماع مرتقب بين غانتس وعودة لبحث تشكيل الحكومة

كشفت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الإثنين، أن بيني غانتس، زعيم حزب ”كاحول لافان“ والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سيعقد اجتماعًا مرتقبًا مع أيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“ ممثلة العرب في الكنيست.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة، نظرًا لأن ”القائمة المشتركة“ كانت تدفع بكل قوتها السياسية والانتخابية لإسقاط بنيامين نتنياهو عن زعامة الحكومة، في المقام الأول، وتحقيق مكاسب سياسية في الحكومة المقبلة تاليًا.

ونقلت القناة عن أيمن عودة قوله: ”إن أعضاء القائمة وعدوا ناخبيها بعمل كل ما بوسعهم من أجل استبدال نتنياهو واليمين المتطرف في سدة الحكم“.

وأضاف أن ”كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المحادثات، طالما نرى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام والمساواة“.

واجتمع غانتس، اليوم الإثنين، مع أفيغدور ليبرمان رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، وجاء في بيان صدر عن الحزبين، أن المناخ الذي ساد الاجتماع كان إيجابيًا، وأنه تمت خلاله مناقشة مسائل أمنية وسياسية، وأخرى تتعلق بميزانية الدولة.

وكشف بيني غانتس أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس، خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء أمس.

وقال غانتس خلال جلسة كتلة ”كاحول لافان“، ظهر اليوم: إن ”الليكود“ يصر على التفاوض باسم كتلة اليمين والأحزاب المتدينة، وإنه يتملص من مناقشة الخطوط العريضة للحكومة المستقبلية.

وقال القطب في الحزب، يئير لابيد، إنه من الممكن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، إذا تنازل نتنياهو عن مطلبه بأن يكون الأول لتولي رئاسة الحكومة، معتبرًا أن نتنياهو يريد جولة انتخابات أخرى بسبب لوائح الاتهام العالقة بحقه.

وردت مصادر في حزب ”الليكود“ على ذلك بالقول، إن لابيد يعمل على إفشال المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن حزب ”كاحول لافان“ يجر إسرائيل نحو حكومة أقلية خطيرة مع الأحزاب العربية.