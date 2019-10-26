بالفيديو.. وصول قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز (B-1B) إلى السعودية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفة استراتيجية من طراز (B-1B)، قادرة على مهاجمة أي هدف في أي مكان من العالم، إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي وصول القاذفة بعد أيام من إعلان واشنطن نشر تعزيزات عسكرية في السعودية، على خلفية التوتر بالخليج، خاصة بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو، والذي تتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالتورط فيه، الأمر الذي تنفيه طهران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قاصفات (B-1B) هبطت في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث)الجوية في ولاية ساوث داكوتا“.

وأضافت في التغريدة التي أرفقتها بمقطع فيديو للهبوط: ”(B-1B)هي قاذفة إستراتيجية بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم، وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية“.