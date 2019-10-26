تساقط البرد على منطقة نفود حائل في السعودية (فيديو)

تعرضت منطقة نفود حائل في السعودية لتساقط الأمطار والبرد خلال اليومين الماضيين، حيث نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر الحالة الجوية في المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو السيول التي أحدثتها الأمطار في الصحراء.

وشهدت مناطق مختلفة في السعودية تساقطًا للأمطار، خلال اليومين الماضيين. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية: الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها، وكذلك على منطقة مكة وتشمل الأجزاء الجنوبية الساحلية منها.

وأضافت: ”يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية“.