محكمة تركية تأمر بالإفراج عن آخر سجين من العاملين بصحيفة جمهوريت

قالت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة إن محكمة أمرت الجمعة بالإفراج عن آخر العاملين بها الأربعة عشر الذين صدر ضدهم حكم بالسجن لفترات طويلة في أبريل نيسان عام 2018 لإدانتهم بتهم تتصل بالإرهاب.

كانت قضية العاملين في جمهوريت، وهي أحد الأصوات القليلة الباقية المنتقدة للحكومة، قد أثارت غضبا عالميا من تدهور حرية الصحافة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اتهامهم بتأييد حزب العمال الكردستاني وحزب التحرير الشعبي الثوري-جبهة وهما جماعتان مسلحتان.

واتهموا أيضا بتأييد شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تقول أنقرة إنه دبر الانقلاب الفاشل في 2016. وينفي كولن ذلك.

وخلال المحاكمة كان بعض المتهمين في السجن وآخرون خارجه. وفي سبتمبر/ أيلول أمرت محكمة الاستئناف العليا التركية بالإفراج عن ستة من العاملين في الصحيفة وبقي قيد الاحتجاز محاسب بالصحيفة.

وقالت الصحيفة إن المحكمة أمرت الجمعة بالإفراج عن المحاسب بعد أن استأنف محاموه الحكم الصادر ضده على ضوء إصلاحات قضائية أقرها البرلمان التركي هذا الشهر بهدف تحسين حرية التعبير وحرية الصحافة وفق توصيات الاتحاد الأوروبي.