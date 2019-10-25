الإفراج عن نواز شريف لدواع صحية

أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، بأن محكمة قضت بالإفراج عنه بكفالة؛ لدواع صحية.

ويقضي شريف، البالغ من العمر 69 عامًا، والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات؛ بعد إدانته بالفساد العام الماضي. ونفى شريف الاتهامات، وقال إنها ذات دوافع سياسية.

ونُقل من زنزانته في السجن إلى مستشفى في مدينة لاهور، يوم الإثنين، وأثار حزبه مخاوف بشأن حالته الصحية.

وقال محاميه عزام نذير ترار بعد الحكم: ”تقدمنا بطلب الإفراج عنه بكفالة؛ نظرًا لأن حالته الصحية تتدهور، ولأنه بحاجة إلى علاج أفضل“.