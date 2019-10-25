”هدايا للناخبين“ تطيح بوزير التجارة الياباني

قدم وزير التجارة الياباني إيشو سوغاوارا، استقالته الجمعة، على خلفية ادعاءات بانتهاكه قانون الانتخابات.

وتشمل المزاعم التي أدت إلى استقالته، قيامه بمنح عائلة مؤيدة في دائرته الانتخابية في طوكيو، معونة مالية إثر حالة وفاة، وإرساله هدايا مختلفة لأنصاره.

وقال سوغاوارا، في تصريح صحفي، إنه قرر الاستقالة؛ كي لا يتسبب بتعطيل عمل الحكومة، وفق وكالة كيودو للأنباء.

وأضاف :“ اعتذر لأني غادرت منصبي في الوقت الذي كان يتعين فيه القيام بأشياء كثيرة“.

ووافق رئيس الوزراء شينزو آبي، على الاستقالة، وأعلن أن هيروشي كاجياما، الوزير السابق المسؤول عن الإصلاح التنظيمي، سيحل محل سوغاوارا وزيرًا للتجارة.

كما قال آبي إنه يتحمل مسؤولية تعيين سوغاوارا كوزير للتجارة، وأعرب عن اعتذاره للشعب الياباني.

وتداول الإعلام الياباني، مزاعم بأن سوغاوارا، أرسل عبر فريقه، هدايا مختلفة لمؤيديه، كـ“البطيخ الأصفر باهظ الثمن، وسرطان البحر، وبيض السمك“.

كما ادعت أنه قدم معونة مالية لإحدى الأسر المكلومة، في دائرته الانتخابية.

وتحظر القوانين اليابانية على الساسة، تقديم تبرعات للناخبين، في دوائرهم الانتخابية.