العثور على سفينة شحن غارقة قرب طوكيو بعد إعصار ”هاجيبيس“

أعلنت وزارة النقل اليابانية؛ اليوم الأحد، العثور على سفينة شحن مسجلة في بنما غارقة في المياه قرب طوكيو، بعد انقطاع الاتصال بها عندما اجتاح الإعصار ”هاجيبيس“ اليابان.

وقالت صحيفة ”يوميوري“، إن ما لا يقل عن 5 من طاقم السفينة المؤلف من 12 فردًا، لاقوا حتفهم. مؤكدة أن ”4 من أفراد الطاقم جرى إنقاذهم بينما لا يزال 3 منهم مفقودين“.

وقالت الوزارة، إن أفراد الطاقم من ميانمار والصين وفيتنام، ولم يتسن الحصول بشكل فوري على تعليق من خفر السواحل.

وذكرت الوزارة، أن السفينة كانت راسية قبالة سواحل مدينة كاواساكي، جنوب طوكيو، لكن الاتصالات انقطعت معها منذ أمس السبت.