ترامب والجمهوريون يصعدون هجومهم على حملة المساءلة بغرض العزل

صعد الجمهوريون هجومهم على تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، بخطط لاستصدار قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي يصف التحقيق بأنه غير مشروع، بينما أشاد البيت الأبيض بالمشرعين الجمهوريين الذين اقتحموا قاعة تخضع لحراسة مشددة وقاطعوا إفادات.

ويحقق مجلس النواب فيما إذا كان هناك سبب لمساءلة ترامب بغرض عزله بسبب طلبه خلال مكالمة تلفونية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في تموز/يوليو، التحقيق في أمر خصمه السياسي جو بايدن.

ويعد نائب الرئيس السابق من المنافسين الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ودعا ترامب الجمهوريين، يوم الإثنين الماضي، لاتخاذ موقف أشد صرامة في مواجهة تحقيق المساءلة.

ومن المقرر أن يعلن السناتور لينزي غراهام حليف ترامب عن قراره في وقت لاحق اليوم.

واتفق غراهام مع ترامب، يوم الثلاثاء، على أن الرئيس ضحية لحملة ”اغتيال معنوي“ من الديمقراطيين.

ووصف مكتب غراهام هذا التحرك بأنه قرار يندد ”بتحقيق المساءلة غير المشروع الذي يتم خلف أبواب مغلقة“.

وسعى الجمهوريون للنيل من شرعية تحقيق المساءلة، وشكوا من عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة.

لكن الدستور الأمريكي يعطي مجلس النواب صلاحيات كبيرة في كيفية التعامل مع المساءلة.