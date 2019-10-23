سقوط طائرة تابعة للحرس الثوري جنوب إيران

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أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري في مدينة شوشتر، التابعة لمحافظة خوزستان جنوب البلاد. وذكر موقع ”عصر جنوب“ الإيراني نقلًا عن مصادر أمنية قولها إن ”الطائرة المسيرة التي سقطت مجهزة بأربع كاميرات ويبلغ طولها مترين“. وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني نقلًا عن حاكم مدينة شوشتر، حسين…