الكرملين ينتقد قول ترامب لأردوغان ”لا تكن أحمق“

انتقد الكرملين اليوم الخميس لغة رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها غير معتادة أبدا بالنسبة للمراسلات بين رؤساء الدول.

ونشر البيت الأبيض أمس الأربعاء نص الخطاب الذي أرسله ترامب يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول وقال فيه ترامب لأردوغان ”لا تكن رجلا متصلبا“ و“لا تكن أحمق!“.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف ”لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا“.

وعبر الكرملين عن قلقه من الوضع الإنساني في شمال سوريا، بعد قرار تركيا بدء عملية عسكرية هناك.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا قلقة بشكل خاص من وضع النازحين.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيبحثان التحركات التركية في سوريا خلال اجتماع في منتجع شوتشي الروسي، المطل على البحر الأسود يوم الثلاثاء.