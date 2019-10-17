طهران تقمع تظاهرات الأكراد ضد العملية التركية في سوريا

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بتحفظ قوات الأمن الإيرانية على عدد من المعتقلين الأكراد في سجن ايفين بالعاصمة طهران، وذلك بعد اعتقال السلطات الأمنية في إيران عشرات من المواطنين لا سيما من الأكراد على خلفية التظاهر ضد العملية العسكرية لتركيا في سوريا.

وكشفت شبكة حقوق الإنسان لكردستان إيران أن قوات الأمن الإيرانية تتحفظ على 11 شخصًا من المعتلقين على خلفية التظاهر ضد العملية العسكرية التركية في سوريا في معتقل ايفين الذي يُعد أشهر سجن سياسي في العاصمة الإيرانية طهران.

وكانت القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت عشرات من المتظاهرين الأكراد في مدن طهران وسقز ومهاباد وايوان وايلام وغيرها من المدن الكردية، فيما استدعت العشرات منهم للتحقيق، كما وضعت أعدادًا كبيرة منهم تحت المراقبة والتتبع تحسبًا لخروجهم في تظاهرات جديدة، وفق ما ذكر تقرير لموقع إذاعة ”زمانه“ المعارضة.

واستدعت القوات الأمنية عددًا من النشطاء العماليين من بينهم محمود صالحي وعلي حسيني وعثمان إسماعيلي، وأجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم الخروج في تظاهرات أو تنظيم وقفات احتجاجية أخرى، بينما رفض النشطاء التوقيع.

وأشار أحد النشطاء الأكراد من سكان مدينة أرومية (غربًا) في تصريح لإذاعة ”زمانه“ أن قوات الأمن الإيرانية استعملت العنف في مواجهة الوقفات السلمية للمتظاهرين بالمدينة، فيما اعتلقت ما لا يقل عن 20 متظاهرًا ونقلتهم إلى سجن أرومية المركزي.

ولم تعلق السلطات القضائية في إيران على كم الاعتقالات الأمنية التي طالت أبناء القومية الكردية حتى الآن، فيما تمتنع وسائل الإعلام الحكومية عن تغطية ومتابعة أحداث الاحتجاجات والتظاهرات للأكراد ضد العملية العسكرية التركية في سوريا.

وانطقلت منذ اليوم الأول لإعلان أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا عدد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للإيرانيين من الأكراد في مختلف المدن والمحافظات لا سيما بالمناطق الغربية ذات الأغلبية الكردية فيما تظاهر المئات منهم أمام السفارة التركية بطهران منددين بالحملة العسكرية لأنقرة على سوريا، فيما ردد المحتجون شعارات من قبيل ”الموت لأردوغان“.