صحافية روسية تكذّب الرواية الإيرانية: اعتقلت في طهران بتهمة التجسس

كذّبت الصحافية الروسية يوليا يوزيك التي أفرج عنها الاسبوع الماضي، الرواية الرسمية الإيرانية التي أرجعت سبب اعتقالها إلى وجود مشكلة في تأشيرة الدخول، مؤكدة أن اعتقالها من قبل قوات الحرس الثوري في مطار الخميني الدولي جاء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقالت يوزيك في حديث لإذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، الأربعاء إن ”اعتقالها في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، جاء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والعمل مع الاستخبارات الإسرائيلية“.

وأضافت أن ”ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الإيرانية (علي ربيعي)، أن اعتقالها بسبب وجود مشكلة في تأشيرة الدخول إلى إيران لا أساس له من الصحة“، مشيرة إلى أن ”امرأة ورجل دخلا إلى غرفتها في فندق بالعاصمة طهران بعد يومين من إقامتها فيه وقاما بتعصيب عينيها ونقلها إلى السجن“.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت السفارة الروسية في إيران، إطلاق سراح الصحافية الروسية يوليا يوزيك التي جرى اعتقالها في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنها غادرت إلى موسكو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) صباح اليوم ذاته“.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال خلال مؤتمر صحافي، إن ”اعتقال الصحافية الروسية يوليا يوزيك مرتبط بتأشيراتها وإنه لا توجد قضايا تجسس ضدها“. يأتي ذلك ردًا على ما نشرته وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني وتوجيه تهمة التجسس ضد الصحافية الروسية.

وتعمل الصحافية يوليا يوزيك لصالح مجلة ”نيوز ويك“ الروسية، وجريدة ”كومسومولسكايا برافدا“، كما تقوم حاليًا بتأليف كتاب بعنوان ”مرشحو الله“ حول الإرهابيين الانتحاريين القوقازيين.