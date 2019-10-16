بعد إدانته بالرشوة.. نقل شقيق روحاني إلى سجن شمال طهران

أفادت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، الأربعاء، بأن السلطات الأمنية نقلت حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى سجن ايفين شمال العاصمة طهران، لقضاء فترة حكمه بعد إدانته بقبول رشاوى.

ونقلت الوكالة، شبه الرسمية، عن مصادر في السلطة القضائية قولها إن ”فريدون نقل اليوم إلى سجن ايفين شمال طهران لقضاء فترة عقوبته بالسجن 5 سنوات“.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي تعليقًا على الحكم بحق حسين فريدون أنّ ”عقوبة السبع سنوات الصادرة في حكم ابتدائي، خفضت إلى خمس سنوات“.

وأضاف إسماعيلي أنّ الحكم الحالي ”نهائي“، كما حكم عليه بدفع ”غرامة“ وتسديد ”الرشوة“ المتهم بتلقيها، وفق المتحدث نفسه الذي لم يشر إلى مبلغ محدد.

وأوقفت السطات الأمنية حسين فريدون، وهو مستشار خاص لشقيقه روحاني، في تموز/ يوليو 2017، بعد أن ورد اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب ”جرائم مالية“.

يذكر أن فريدون لا يتشارك مع شقيقه الرئيس روحاني اسم العائلة ذاتها، منذ أن غير حسن روحاني اسم عائلته منذ أن كان شاباً.