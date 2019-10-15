ظريف: بضع دول متورطة في الهجوم على الناقلة الإيرانية ”سابيتي“

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن المعلومات التي حصلت عليها بلاده حول الهجوم التي تعرضت له ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“، تشير إلى تورط بضع دول في الحادث، لافتًا إلى أن طهران لن تتهم دولًا بعينها إلا بعد الانتهاء من التحقيق في الأمر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن ظريف قوله: إن ”الهجوم على الناقلة الإيرانية كان معقدًا، ويظهر أنها عملية حكومية، إذ إن المعلومات التي حصلنا عليها تشير إلى أن دولة أو بعض دول تورطوا في الحادثة“.

ونوه ظريف إلى أن طهران لن تتهم دولًا بعينها رسميًّا بالتورط في الهجوم على الناقلة الإيرانية، إلا بعد الانتهاء من التحقيق في الأمر، وفق ما نقل تقرير لوكالة أنباء شؤون البرلمان ”خانه ملت“.

وفي السياق ذاته، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في وقت سابق، أن بلاده شكلت لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم الذي تعرضت له الناقلة، وسيتم الحصول على تقارير مفصلة عن هذا الهجوم قريبًا، وسيتم اتخاذ القرار من قبل السلطات المسؤولة في إيران.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام إيرانية الجمعة الماضي، عن تعرض ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم ”سابيتي“ لهجوم عبر صاروخين خلال وجودها في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية.