الجبير يدعو لـ“عدم القفز إلى استنتاجات“ بشأن الناقلة الإيرانية ”سابيتي“

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، يوم الأحد، أن المملكة، ليس لها علاقة بما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة إلى إيران في البحر الأحمر.

وقال الجبير بتصريحات للصحفيين في الرياض، إن ”المملكة لا تشارك في سلوك مثل هذا أبدًا، وهذه ليست هي الطريقة التي تعمل بها ولم يكن هذا أسلوبها في السابق“.

وأشار إلى أن ”القصة لا تزال غير كاملة“، داعيًا إلى ”التريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات“.

ونفت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، أي مزاعم بشأن ضلوعها في هجوم صاروخي قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت له، أمس الجمعة، في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة.