إيران تنشر صورة ناقلة نفط تعرضت لهجوم‎ في البحر الأحمر

نشرت وسائل إعلام إيرانية مساء السبت صورًا لناقلة النفط ”سابيتي“ التي تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر، على مسافة 96 كم عن ميناء جدة السعودي.

وأظهرت الصورة التي نشرتها وكالة أنباء ”نور نيوز“ الإيرانية حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة الإيرانية التي قالت طهران إنها تعرضت لهجوم بصاروخين.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة النفط الإيرانية المالكة للناقلة أن ”سابيتي“ بدأت التحرك باتجاه مياه الخليج منذ الجمعة، ومن المتوقع أن تصل إلى المياه الإيرانية في غضون 10 أيام.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني السبت، إن بلاده تمتلك أدلة ووثائق (صورًا ومقاطع فيديو) عن الجهة الرئيسية التي تقف وراء الخطوة الخطيرة.