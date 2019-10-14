أردوغان يهاجم جامعة الدول العربية

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجامعة العربية، واصفًا قرارها، السبت الماضي، بخصوص عملية ”نبع السلام“ ضد قوات سوريا الديمقراطية بأنه ”متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر“، على حد وصفه.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان على هامش اجتماع القمة السابعة لـ“المجلس التركي“ للدول الناطقة بالتركية.

وقال أردوغان، مخاطبًا قادة الدول العربية الذين أصدروا البيان: ”تتخذون قرارات متخبطة ووفق أهوائكم بخصوص تركيا.. قراراتكم لن تقدم أو تؤخر“.

وأضاف: ”لم تقدموا قرشًا واحدًا من أجل الإخوة العرب السوريين الهاربين من البراميل المتفجرة، نحن من اعتنينا بهم بحكم الأخوة“.

وأردف الرئيس التركي: ”إن الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية يسعون لإعادتها إلى الجامعة بعد عملية نبع السلام.. يا له من تناقض !“.

وأضاف: ”لمن يدّعي أنّ نبع السلام تستهدف الأكراد وتضعف محاربة داعش وتغيّر التركيبة السكانية وتعرقل الحل السياسي في سوريا، أقول لهم ادعاءاتكم كاذبة وافتراء وبهتان.. نحن نستهدف الإرهابيين فحسب“.

وقال الرئيس التركي: ”منذ انطلاق نبع السلام تعرضت أراضينا لأكثر من 700 قذيفة هاون سقط بسببها 18 شهيدًا و200 جريح“.

وأشار الرئيس التركي لوجود صور لزعيم منظمة حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في السجن الذي أُخلي منه عناصر داعش شمالي سوريا.

وخاطب أردوغان دول أعضاء حلف شمال الأطلسي، قائلًا: ”هل تركيا عضو في حلف الناتو؟ نعم، وهل بلدان الاتحاد الأوروبي جميعها تقريبًا أعضاء في الناتو؟، نعم، إذن منذ متى يتم الدفاع عن التنظيمات الإرهابية ضد عضو في الناتو“.

ولفت أردوغان إلى أنّ بعض الدول إلى الآن ترفض ربط قوات سوريا الديمقراطية بحزب العمال الكردستاني، مضيفًا: ”نحن نعلم تمامًا كافة الحقائق عبر أجهزة استخباراتنا“.

وأصدرت الجامعة العربية، يوم السبت الماضي، بيانًا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا.