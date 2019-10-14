أردوغان: لا تراجع عن استكمال العملية العسكرية في سوريا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، إن بلاده لن تتراجع عن العملية التي بدأتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا ”بغض النظر عما يقال“، مؤكدًا أن العملية ستستمر حتى تحقيق ”النصر الكامل“. وأضاف أردوغان خلال كلمة له في باكو عاصمة أذربيجان ”نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات،…