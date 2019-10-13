محكمة إيرانية تصادق على حكم بالسجن 23 عامًا بحق كاتب ساخر

صادقت محكمة الاستئناف في إيران، يوم الأحد، على الحكم بالسجن لمدة 23 عامًا بحق الكاتب الساخر كيومرث مرزبان؛ بتهم من بينها ”الارتباط والتعاون مع أمريكا“.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن ”محكمة الاستئناف في طهران، صادقت على قرار محكمة الثورة الذي يقضي بالسجن لمدة 23 عامًا بحق الكاتب الساخر كيومرث مرزبان؛ بتهم الارتباط والتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية، والتواطؤ ضد النظام، وإهانة السلطات والمقدسات، وإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي، ومؤسس النظام الراحل روح الله الخميني“.

وقال محمد حسين أغاسي، محامي كيومرث مرزبان، على صفحته على ”تويتر“: ”من غير المعقول إدانة أي شخص بسبب كتابته“.

واعتُقل الكاتب كيومرث مرزبان على أيدي عملاء في الحرس الثوري الإيراني بعد عام من عودته إلى إيران، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.